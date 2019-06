Due anziane rapinate a Barcellona Pozzo di Gotto: un arresto

I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a Enna nei confronti di Angelo D'Amico, 22 anni, accusato di rapina e tentativo di estorsione nei confronti di due donne anziane nelle scorse settimane a Barcellona Pozzo di Gotto (Me). Nel primo caso, secondo gli investigatori ha poi rubato complessivamente 700 euro e dei monili d'oro, mentre nel secondo caso ha portato via oggetti d'oro del valore di 3000 euro.