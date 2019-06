Produceva formaggi in un garage, alimenti sequestrati a Lentini

Nella giornata di ieri, agenti del Commissariato di Lentini, unitamente ai medici veterinari dell’ASP di Siracusa, hanno effettuato un controllo in un’azienda zootecnica, sita in contrada Biviere (tenere di Lentini).

Nel corso di detto controllo, gli agenti hanno sorpreso la proprietaria dell’azienda intenta alla lavorazione di prodotti caseari nel garage di pertinenza della propria abitazione. Nei confronti della donna, priva delle necessarie autorizzazioni amministrative e sanitarie, è stato effettuato il sequestro di circa 260 litri di latte e di 35 chilogrammi di formaggio e dei locali, con le relative attrezzature, utilizzati per la caseificazione.