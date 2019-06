Lentini, spara davanti l'abitazione di una donna: finisce in carcere

Agenti del Commissariato di Lentini, con la collaborazione di militari dell’arma dei Carabinieri, hanno arrestato Filadelfo Zarbano, 33 anni, già conosciuto alle forze di Polizia, per i reati di detenzione di arma da fuoco e di un grosso coltello, nonché minaccia a mano armata.

In particolare, l’uomo armato di pistola e di coltello, alle 23,30 circa di ieri, ha esploso alcuni colpi di arma da fuoco in aria, a scopo intimidatorio, davanti l’abitazione di una donna.

Zarbano, successivamente, si è allontanato a bordo di un’autovettura.

Le immediate ricerche attivate dagli agenti del Commissariato di Lentini, sotto la sapiente direzione del Vice Questore Marco dell’Arte, che ha partecipato personalmente all’operazione, unitamente ai militari dell’Arma, hanno consentito di rintracciare Zarbano, il quale, abbandonata l’autovettura, nel vano tentativo di far perdere le proprie tracce allontanandosi a piedi per le vie cittadine, è stato raggiunto e bloccato dagli operatori.

A seguito di perquisizione all’interno dell’autovettura, sono stati rinvenuti e sequestrati un coltello da cucina (con lama di 20 centimeti) e 5 proiettili inesplosi dello stesso calibro del bossolo ritrovato nei pressi del luogo in cui l’uomo, poco prima, aveva esploso i colpi di arma da fuoco.