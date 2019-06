Ex pm di Siracusa Longo: "Chiesi raccomandazione per andare a Ragusa"

Richieste di raccomandazioni all'attuale presidente del Senato Elisabetta Casellati e all'ex vicepresidente del Csm Giovanni Legnini per essere nominato capo della procura di Ragusa: le avrebbe rivolte, nel 2016, l'ex pm di Siracusa Giuseppe Longo - coinvolto nell'inchiesta sul mercato delle toghe e con un patteggiamento per corruzione - secondo quanto riferito da lui stesso in due interrogatori. Lo scrive l'Espresso nel prossimo numero in edicola. "Longo - scrive il settimanale - ha raccontato ai magistrati di Messina (e poi a quelli di Perugia) che lui, nella primavera del 2016, sarebbe riuscito a incontrare sia la Casellati, allora potente membro del Csm in quota Forza Italia, sia l'allora numero due di Palazzo Marescialli, esponente del Pd (Legnini - ndr). E che a entrambi ha chiesto una raccomandazione per essere promosso a capo della procura di Ragusa". "Ho parlato con la Casellati della mia candidatura a Ragusa. Lei ha preso copia della mia domanda con i pareri di professionalità" - ha confermando Longo all'Espresso, citando quanto detto ai magistrati - aggiungendo che "l'incontro è avvenuto nel bar fuori al Csm" e che "promesse esplicite non ne sono state fatte". Secondo quanto riferisce il settimanale, il pm ha raccontato che "all'appuntamento non andò da solo. Ma che fu accompagnato da un uomo assai vicino all'attuale presidente del Senato. Si tratta di Filippo Paradiso, un dirigente della polizia di Stato che ha rapporti di alto livello con il mondo della magistratura italiana. E qualche guaio con la giustizia (...) Oggi il poliziotto risulta indagato a Roma per traffico di influenze". "Neppure Legnini mi ha garantito alcunché. A lui e alla Casellati ho parlato di Ragusa perché Gela era stata assegnata", ha riferito l'ex pm, accusato di aver venduto - come lui stesso ha ammesso patteggiando una condanna a cinque anni di carcere - la sua funzione pubblica agli avvocati Piero Amara e Giuseppe Calafiore.