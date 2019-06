Presi a Siracusa con un chilo di 'coca': il gip convalida solo due arresti

Il gip del tribunale di Siracusa, Carla Frau, ha convalidato l'arresto di Corrado Greco e Sebastiano Maiorca ed ha deciso di scarcerare la moglie di quest'ultimo, Margherita Urso, (era ai domiciliari) al settimo mese di gravidanza, imponendole soltanto l'obbligo di dimora. All'udienza davanti al gip non era presente il solo Maiorca che si trova piantonato all'ospedale di Augusta. Caruso si è difeso affermando di trovarsi per caso dai coniugi Maiorca e di non sapere che Margherita Urso nascondesse un chilo di cocaina e mezzo chilo di marijuana. La donna davanti al Gip, si è assunta la responsabilità della detenzione della droga. Il pm Andrea Palmieri, aveva insistito per la detenzione in carcere dei due uomini e dei domiciliari per la Urso. Dopo la Camera di consiglio, il gip ha deciso di lasciare in cella Maiorca e Greco, mentre la donna è tornata libera. I tre erano stati arrestati dai carabinieri lunedì scorso.