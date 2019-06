Agenti delle Volanti sono intervenuti, alle ore 1.45 di questa notte, presso un esercizio commerciale sito in via Mosco ed hanno arrestato, per il reato di tentato furto aggravato in concorso, Carmelo Tagliata, 36 anni e Massimo Toromosca, di 45 anni, entrambi già conosciuti alle forze di polizia.

I due arrestati questa mattina, saranno accompagnati in Tribunale per il giudizio direttissimo.