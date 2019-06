Siracusa, non sopportava la separazione: giovane papà si toglie la vita

Sarebbe entrato in depressione per la separazione dalla moglie, tanto da decidere di togliersi la vita. La tragedia si è consumata la scorsa notte in un magazzino di Città Giardino che vende materiale di plastica, luogo dove lavorava. La vittima è Carlo Bisicchia, 27 anni, siracusano, papà di un bambino ancora in tenera età. E' stata una guardia giurata, che era anche amico della vittima, a scoprire che Carlo si era impiccato. Il vigilantes prima di andare al magazzino vaeva tentato di rintracciarlo telefonicamente, ma non aveva avuto alcuna risposta. E' andato sul posto di lavoro e Carlo Bisicchia aveva un cappio al collo ed era penzolante. L'uomo ha cercato di rianimarlo, ha pure chiamato il 118 e la centrale operativa dei carabinieri, ma non c'è stato nulla da fare. Gli investigatori hanno acquisito le immagini di video sorveglianza che avrebbe immortalato la scena del suicidio. La Procura della Repubblica di Siracusa ha aperto un'inchiesta.