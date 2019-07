Atto di indirizzo in aula a Siracusa, rimettere in funzione treni per Fontane Bianche

Il Consiglio comunale di Siracusa in seduta di aggiornamento, torna in aula domani, martedì 2 luglio, alle 19, al Salone Borsellino.

La seduta di aggiornamento riprenderà con la trattazione degli emendamenti al nuovo “Regolamento per l’alienazione del patrimonio immobiliare dell’Ente”, il cui iter di approvazione era stato rinviato qualche settimana fa dopo l'approvazione dei primi 8 emendamenti della I Commissione. Altri punti all’ordine del giorno sono tre atti di indirizzo, due di Carlo Gradenigo sul “Collegamento intermodale Ortigia Plemmirio” e sulla “Rifunzionalizzazione dell'asse ferroviario Siracusa-Fontane Bianche- Avola-Noto”; ed uno della I Commissione sulla “Gestione della Casa del Pellegrino”.