Disabili, il Comune di Palermo dà tessere gratis per Mondello

E' stato pubblicato un avviso per la fruizione gratuita di cabine offerte dalla società Mondello Immobiliare Italo Belga. Il Comune di Palermo ha, infatti, la disponibilità di 40 tessere per la fruizione di 4 cabine nei lidi gestiti dalla società "Mondello Immobiliare Italo Belga", a favore di persone con disabilità, enti e associazioni che promuovono a vario titolo attività volte all'inclusione sociale dei cittadini residenti nel Comune di Palermo. Le persone con disabilità interessate possono presentare istanza, con verbale d'invalidità (minimo 67%) o certificato attestante la disabilità sensoriale e fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del disabile o del legale rappresentante; i legali rappresentanti degli enti e/o delle associazioni potranno presentare istanza su carta intestata allegando fotocopia del documento di riconoscimento presso gli uffici dell' U.O. Interventi per Persone con disabilità e Soggetti Affetti da Patologie via Taormina, 1 - 90128 Palermo.