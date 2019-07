L'ex allenatore della Nazionale italiana di calcio, Cesare Prandelli, in vacanza nel Val di Noto. Non poteva mancare una tappa a Modica per ammirare il barocco e per una passeggiata in Corso Umberto. Poi, come avviene sempre, una piacevole incursione nei locali della Dolceria Bonajuto, la più antica fabbrica di cioccolata in Sicilia. E qui le immancabili foto ricordo con gli addetti del laboratorio Bonajuto.