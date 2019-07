Finita la paura sullo Stromboli, si spengono gli ultimi focolai

Sono ancora al lavoro stamani i vigili del fuoco con Canadair sullo Stromboli per spegnere gli ultimi focolai provocati dalla violenta eruzione del vulcano con il lancio di lapilli lavici incandescenti che hanno innescato il fuoco tra la vegetazione e i canneti. E' Massimo Imbesi, allievo ufficiale di coperta, 35 anni, di Milazzo, l'escursionista morto ieri per l'esplosione. Ferito in maniera non grave un brasiliano che era con lui. Due navi stanziano davanti alla costa per eventuali interventi di soccorso. Molta paura tra turisti e residenti. Intanto è stato recuperato e portato a Milazzo, dove viveva, il corpo di Massimo Imbesi, 35 anni, morto ieri nell'esplosione dello Stromboli. Lo ha disposto la magistratura che sta valutando se fare eseguire l'autopsia o se sarà sufficiente l'esame esterno del medico legale. Secondo quanto si è appreso, all'altezza del torace è stato rilevato un grosso ematoma che Imbesi forse si sarebbe procurato cadendo violentemente su spuntoni di pietra lavica che caratterizzano l'isola. Caduta che potrebbe essere avvenuta mentre correva per mettersi in salvo o causata da intossicazione da fumo sviluppato dagli incendi. Maggiori particolari sulla dinamica potranno venire da un amico sudamericano che era con lui, che ieri sera era ancora sotto evidente stato di choc.