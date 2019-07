Tredicenne scomparsa a Ragusa rintracciata a Orvieto

E' stata rintracciata lungo l'A1, nei pressi di Orvieto, dalla polizia stradale del posto, una ragazzina di 13 anni, originaria della provincia di Ragusa, di cui si erano perse le tracce da circa 24 ore. La denuncia di scomparsa era stata presentata dalla famiglia della giovane, che non aveva più notizie di lei dal pomeriggio di martedì. La 13enne - riferisce la Polstrada - è stata intercettata nel pomeriggio di ieri su un autobus di linea in viaggio lungo l'autostrada. Al suo ritrovamento si è giunti anche grazie alla collaborazione della polizia di Stato dalla Sicilia. La 13enne si sarebbe allontanata da casa per raggiungere un coetaneo conosciuto sui social. Dopo il ritrovamento è stata riaffidata ai genitori, giunti subito ad Orvieto.