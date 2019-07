Rosolini, da più di 2 mesi rifiuti ingombranti nelle strade

Da due mesi a Rosolini, l'ufficio Ecologia del Comune, non ritira i rifiuti ingombranti. Lo denuncia il Movimento Giovani Rosolinesi, che continua ad accusare il sindaco Pippo Incatasciato e la giunta di inefficienza. "E' uno spettacolo indegno - afferma il consigliere di Gr, Giovanni Spadola - vedere carcasse di frigoriferi, lavabiancherie, scaldabagni , mobili, materassi e arredi in mezzo alle strade. Nonostante i solleciti dei cittadini, nessuno passa per caricare i rifiuti ingombranti per depositarli negli appositi depositi di stoccaggio. Come se non bastasse, appesi ai balconi di Rosolini e davanti i portoni, ci sono pannolini e pannoloni di persone anziane, bambini e diversamente abili che da una settimana non vengono ritirati. L'inefficienza di questa amministrazione è sovrana - conclude Spadola - Stacchino la spina e ridiano la parola alle urne".