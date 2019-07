Tragedia nella notte a Siracusa, giovane di 26 anni morto in un incidente stradale

Marcolino D'Angeli, 26 anni, siracusano, è morto in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte intorno alle 3 in via San Sebastiano, zona centrale di Siracusa. Secondo la ricostruzione della Polizia municipale, D'Angeli si trovava in sella ad uno scooter quando per cause da accertare si è scontrato con una macchina, una Toyota Yaris. Ad avere la peggio è stato D'Angeli, che è finito sull'asfalto. Allertati i soccorritori, quando è arrivato il medico soccorritore del 118, il cuore del ragazzo non batteva più. Il giovane è deceduto sul colpo, inutili i tentativi di rianimarlo. La Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta. D'Angeli era conosciuto e ben voluto nel quartiere della Borgata Santa Lucia. Per il suo modo di vestire e per i suoi atteggiamenti lo chiamavano 'u fighetto ro quattieri'. Immenso il dolore degli amici di Marcolino che hanno postato tante belle frasi sul profilo della vittima. Era fra i tifosi più sfegatati della squadra di calcio.