Incendio in un appartamento di Naro: morto un pensionato, salva la figlia

Un pensionato di 82 anni - Calcedonio Liguori, è morto a seguito dell'incendio divampato nella sua abitazione di via Vannelle a Naro (AG). La figlia, una quarantaduenne, è stata portata in salvo dai vigili del fuoco ed è stata affidata ai sanitari. Non è in pericolo di vita. La donna, che è sotto choc, sarebbe rimasta intossicata dal fumo. I pompieri sono ancora al lavoro, così come i carabinieri, per cercare di capire cosa abbia fatto divampare l'incendio che ha devastato la camera da letto, dove si trovava l'anziano, e parte dell'abitazione. Il pensionato sarebbe morto sia a causa del fumo, sia perché - a quanto si apprende - uationato dalle fiamme. Sul posto anche il sindaco di Naro, Maria Grazia Brandara.