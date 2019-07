Emergenza finita a San Vito Lo Capo dopo le fiamme a Calampiso

Impegnati nell'attività di soccorso 15 carabinieri, personale della polizia municipale del Comune di San Vito Lo Capo, della Capitaneria di Porto di Trapani, con 4 motovedette, e della Guardia di Finanza con 2 motovedette, oltre che alcuni gommoni di privati cittadini, 2 pescherecci della flotta sanvitese e un natante che effettua l'attività di pesca- turismo", dice il sindaco di San Vito Lo Capo, Giuseppe Peraino commentando l'incendio che ha lambito il villaggio turistico. Gli evacuati, a piccoli gruppi, sono stati prima fatti salire sui natanti più piccoli che nel frattempo avevano raggiunto la spiaggia sotto il villaggio e poi trasbordati sulle imbarcazioni più grandi e quindi trasferiti al porto di San Vito Lo Capo. Da lì, tramite 2 bus navetta e un pullman messi a disposizione dal Comune, e un mezzo dei vigili del fuoco, sono stati portati al Teatro Comunale, all'ingresso del paese, dove è stato allestito un punto di ristoro. All'alba è giunto a San Vito Lo Capo anche il Prefetto di Trapani Ricciardi che assieme ai vigili del fuoco e al comandate provinciale dei carabinieri, Gianluca Vitagliano, ha effettuato un sopralluogo nella zona colpita dall'incendio, dove nel frattempo le fiamme erano state domate grazie anche all'intervento di 2 canadair, revocando il provvedimento di evacuazione. Le persone hanno così potuto fare rientro nella struttura ricettiva, sempre a bordo dei 3 mezzi messi a disposizione del Comune e di un mezzo dei vigili del fuoco. Gli ultimi 80 sono tornati al villaggio verso le 9 di questa mattina.

INCENDI ANCHE NEL PALERMITANO

Un incendio è divampato in via Poggio del Pineto a Palermo nei pressi della montagna che sovrasta la discarica di Bellolampo. Sul posto ci sono diverse squadre dei vigili del fuoco. In azione anche due Canadair. Le fiamme minacciano alcune villette e le famiglie che vi abitano stanno per essere evacuate.

Sulla strada statale 624 che collega Palermo a Sciacca" il traffico è provvisoriamente bloccato all'altezza di Monreale (PA), a causa di un incendio che si è propagato su un terreno prossimo alla carreggiata. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.