Inferno di fuoco al lido Europa a Catania, evacuata la spiaggia di Marina di Priolo

Un incendio di vaste proporzioni sta interessando il litorale della Plaia di Catania. Le fiamme alimentate dal vento caldo hanno fortemente danneggiato il lido Europa e minacciano gli altri stabilimenti balneari. I vigili del fuoco invitano le persone a "rimanere sulla battigia". Sarebbe oingenti i danni provocati dal rogo al lido Europa strapieno di bagnanti che si sono messi a riparo in mare.

Paura anche sul lungomare della Plaia dove i bagnanti si sono riversati in mare per fiamme presenti su viale Kennedy, che è stato chiuso al traffico per permettere ai pompieri di poter intervenire. Sul posto il Comune ha inviato una propria autobotte a supporto del lavoro dei pompieri. Situazione adesso sotto controllo in via Anfuso dove un violento rogo è stato domato grazie ad un intervento dei vigili del fuoco con autobotte ed un pick up. La polizia di Stato ha rimosso delle bombole da alcune baracche fatte sgomberare prima che le fiamme le distruggessero. Salvato anche un cane grazie ad un residente che lo ha messo al riparo.

I vigili del fuoco invitano le persone a "rimanere sulla battigia" e a "non tentare di rientrare a casa" per tenere libere le vie di accesso ai mezzi di soccorso e visto che le fiamme sono presenti anche sulla strada. I pompieri hanno già attivato un eventuale piano di recupero delle persone in difficoltà, con mezzi navali o con i due elicotteri che sono già in azione sul posto. Ad alimentare i roghi le condizioni meteo proibitive: temperature altissime e vento forte che soffia verso il mare che, ipotizzano i vigili del fuoco, hanno sicuramente generato e alimentato fenomeni di "spotting", ovvero di proiezione di faville incandescenti anche a grandi distanze, dalla vegetazione che bruciava dalla parte opposta della strada.

Dalle prime ore del pomeriggio il prefetto di Catania, Claudio Sammartino, ha attivato la sala operativa a Palazzo del governo per coordinare le iniziative per fare fronte agli incendi in città e provincia.Situazione drammatica pure a Marina di Priolo dove la spiaggia è stata evacuata per un incendio. Le fiamme hanno pure interessato l'Ias, l'industria acque siracuane ( impianto di depurazione). Tutte le squadre dei vigili del fuoco di Siracusa sono impegnate sul fronte del fuoco. In via Pasquale Salibra il fuoco ha minacciato le case, ma i pompieri sono riusciti circoscrivere le fiamme, evitando peggiori conseguenze.

(Nella foto il fuoco mentre aggredisce il lido Europa a Catania)