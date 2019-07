Bimba di 4 anni di Floridia perde i sensi: trasferita in elisoccorso a Catania

Paura questo pomeriggio a Floridia, quando una bambina di 4 anni, B.B., è stata colta da malore mentre si trovava in famiglia. Secondo quanto si è appreso, la piccola ha perduto i sensi ed è svenuta. Sono stati attimi di panico, ma in casa hanno avuto la lucidità di chiamare il 118. L'ambulanza di Floridia è arrivata tempestivamente nell'abitazione di viale Vittorio veneto. I soccorritori sono stati bravi a prestare assistenza alla piccola, nel frattempo che da Siracusa arrivava un'ambulanza del 118 medicalizzata. Il medico di turno ha preferito allertare l'eliambnza. B.B è stata così trasferita nel piazzale della Tenenza dei carabinieri per imbarcarla nell'elicottero. La bambina è stato portata al Cannizzaro di Catania dove i medici hanno fatto la diagnosi tenendola così in osservazione. Le condizioni di B.B. non sono preoccupanti.

(ha collaborato Leandro Messina)