Corteo notturno a Noto per l'ospedale, rinforzi da Rosolini, Pachino e Portopalo (VIDEO)

Una manifestazione notturna a Noto per difendere l'ospedale Trigona. Neppure il caldo vento di scirocco ha fermato la protesta che ha visto la gente in strada con cartelloni , e striscioni fra le mani per gridare che l'ospedale non si tocca. Ci sono pure lumini accesi, quelli tipici delle processioni. Saranno stati in duemila a sfilare per le strade principali della città del barocco, con il testa il sindaco Corrado Bonfanti, con al suo fianco l'assessora Giusy Solerte. Quasi tutta l'amministrazione netina ha risposto all'appello del Comitato, che vede l'ex primario di Ortpedia Sebastiano Adamo, sempre più deciso a non rinunciare a quella che tutti definiscono una lotta sacrosanta per la salute.

La particolarità di questa sera è che alla 'chiamata' del Comitato hanno risposto delegazioni di politici dei centri vicini come Rosolini, Pachino e Portopalo. A Rosolini per la manifestazione di Noto è stata anticipata anche la seduta del consiglio comunale di tre ore. Questo significa che la vertenza Ospedale di Noto è sentita in tutta la zona del sud est della provincia di Siracusa.

"Siamo venuti da Rosolini per dare sostegno agli amici di Noto - dice il consigliere comunale Giovanni Spadola, già assessore e vice sindaco - Di fronte a problemi così seri, non ci possono essere battaglie fra le opposte fazioni politiche. Siamo presenti a Noto anche come Movimento 'Giovani Rosolinesi' e tutto il direttivo, con Corrado Sortino e Daniele Giurato ed altri militanti, sta partecipando a questa marcia la buona sanità. Vogliamo che i nostri figli tornino a nascere a Noto, che riparta Ginecologia, Pediatria, Ortopedia ed il Pronto soccorso. Sono quattro reparti fondamentali che non debbono essere toccati. Stasera non stiamo lottando per la città di Noto, ma per l'intero Sud est ed aggiungerei anche per la zona montana di Palazzolo. Il governo della Regione in questa storia si gioca il suo futuro politico. Mi auguro che il governatore e l'assessore Razza tutto questo lo abbiano capito".

Delegazioni di Pachino e Portopalo sono arrivate alla statua di San Corrado da dove si è mosso il corteo. In questi due comuni l'assistenza sanitaria è carente. Il sindaco di Portopalo sta lottando in questi giorni per avere in paese un'ambulanza medicalizzata.