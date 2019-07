Appiccò 2 focolai a Priolo, ex finanziere nega: scarcerato va ai domiciliari

Ha respinto le accuse di aver appiccato il fuoco, nell'udienza di convalida davanti al gip del Tribunale di Siracusa, l'ex militare della Guardia di finanza di 62 anni Giuseppe Santagati arrestato ieri dai carabinieri con l'accusa di aver appiccato mercoledì scorso due incendi nel territorio di Priolo Gargallo, nel Siracusano. Santagati ha affermato di non aver appiccato alcun incendio e di essere sceso dalla sua auto per verificare che il fuoco non incendiasse il suo fondo agricolo. Il gip ha convalidato l'arresto disponendo per l'uomo, che si trovava in carcere, i domiciliari.