Presentati pure a Palermo i nuovi distintivi della polizia

Presentati anche a Palermo i nuovi distintivi di qualifica della polizia di Stato alla presenza del questore di Palermo Renato Cortese. "In tutti i nuovi distintivi c'è l'aquila che rappresenta la lotta contro il male - ha detto il questore - E un segno visibile che ricorda a tutti, appartenenti e non, il significato profondo della riforma". Ad accomunare passato e presente l'immagine, rivisitata stilisticamente, dell'aquila, emblema dell'Istituzione, che quest'anno compie 100 anni dalla sua prima apparizione sulle divise del Corpo della Regia Guardia di Pubblica Sicurezza risalente al 1919. Compaiono, invece, per la prima volta: il plinto araldico, rappresentato da una barretta orizzontale di colore rosso che simboleggia la struttura portante di un edificio, per gli agenti e gli assistenti; il rombo dorato, che ricorda la punta di una lancia simbolo del dinamismo operativo temperato dall'esperienza, per i sovrintendenti; la formella, esempio di architettura gotico-rinascimentale e richiamo alla bellezza e all'eleganza proprie del patrimonio di civiltà e cultura del nostro Paese.