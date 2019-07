Palermo, trafficante di migranti: ci fu uno scambio di persona

Il caso del presunto "generale" eritreo Mered, il trafficante internazionale di migranti estradato in Italia nel 2016 che secondo i giudici sarebbe in realtà "Medhanie Tesfamarian Berhe, nato ad Asmara il 12 maggio 1987", era stato al centro di un duro scontro tra la difesa dell'imputato e la Procura di Palermo. Della vicenda si erano occupati anche diversi media internazionali, come il quotidiano britannico "The Guardian", che avevano sostenuto con inchieste e servizi la tesi dello scambio di persona. Oltre al presunto Mered nel processo erano imputati a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento e al traffico di esseri umani altri cinque imputati che sono stati condannati a pene comprese fra quattro anni e otto mesi di reclusione e cinque anni e tre mesi. Sono Afomia Eyasu Arouna e Said Traore (5 anni e tre mesi), Tareke Andebrahan (5 anni e due mesi), Muktar Hussein (4 anni e nove mesi), Mahammad Elias (4 anni e otto mesi). Nei loro confronti i Pm avevano sollecitato condanne a pene comprese fra gli 8 e 10 anni di reclusione. Nei confronti del principale imputato, per il quale è stato riconosciuto lo scambio di persona, i giudici hanno disposto, oltre alla condanna a 5 anni per favoreggiamento anche 100 mila euro di multa e il pagamento delle spese processuali. Per Medhanie Tesfamarian Berhe è stata inoltre disposta l'immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa.