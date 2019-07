Torna a casa a Floridia la bimba colta da malore soccorsa dall'eliambulanza

La paura è stata tanta, ma è passata per i genitori della bimba di 4 anni, portata in elisoccorso da Floridia a Catania, perchè ieri pomeriggio, all'ora di pranzo, aveva perduto i sensi. B.S., queste le iniziali della piccola e non B.B. come avevamo scritto erroneamente ieri, è già stata dimessa dai medici del Cannizzaro di Catania ed è tornata a casa, con grande gioia di mamma e papà. Da quanto si è appreso la bambina era crollata per un malore mentre si trovava nella sua abitaziane di viale Vittorio Veneto. Erano intervenuto due ambulanze del 118 ed il medico soccorritore, arrivato da Siracusa per le condizioni della piccola aveva consigliato l'intervento dell'eliambulanza. Sarebbe il protocollo che lo impone in casi del genere. Ma già in serata B.S. si era ripresa ed è stata tenuta sotto stretta osservazioni. stamane le dimissioni dall'ospedale e paura finita. potrebbe essere stato il grande caldo a far collassare la piccola.