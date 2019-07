Bmw si ribalta sulla A29 vicino Alcamo: morto un tredicenne, grave il fratellino

Un adolescente è morto in un tragico incidente stradale avvenuto sulla Mazara del Vallo - Palermo. Si tratta di Francesco Provenzano,13 anni, è morto la notte scorsa in un incidente stradale sull'autostrada A/29, all'altezza di Alcamo (Tp). Era su una Bmw che si è ribaltata. Alla guida dell'automobile c'era il padre Fabio, 34 anni, che è rimasto gravemente ferito insieme all'altro figlio di 9 anni. Entrambi sono stati ricoverati negli ospedali di Alcamo e di Partinico. Sono intervenuti quattro equipaggi della Polizia Stradale, personale Anas, e i Vigili del Fuoco e del 118, che hanno messo in sicurezza la carreggiata e prestato i primi soccorsi. Al termine dei rilievi tecnici la salma del tredicenne è stata trasferita all'obitorio del cimitero di Alcamo.

Antonino di nove anni coinvolto nell'incidente sulla Palermo Mazara del Vallo, all'altezza di Alcamo, contrariamente da quanto affermato dall'ospedale Villa Sofia, non è morto. Le sue condizioni sono gravissime e resta ricoverato nel reparto di Neuro rianimazione. La prognosi è riservata. Anche il padre Fabio Provenzano coinvolto nell'incidente stradale si trova ricoverato nell'ospedale.

Come sottofondo si sente il rombo del motore e in primo piano c'è la faccia di Fabio Provenzano, il padre del bambino di 13 anni morto e dell'altro di 9 rimasto gravemente ferito nello schianto e poi morto in ospedale. avvenuto all'altezza di Alcamo (Tp). Nelle immagini postate su facebbok si vede lui che sterza e improvvisamente lo schermo diventa nero. E' la cronaca che precede l'incidente, dove anche l'uomo è rimasto ferito gravemente.