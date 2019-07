Vertenza Sma, Gruppo Crai Radenza acquisisce 16 punti Simply e salva 216 posti

La delicata e complessa vertenza Sma che di fatto ha abbandonato la Sicilia, ha invece trovato nel gruppo Crai Radenza la risoluzione di una questione occupazionale, prima ancora che economica ed imprenditoriale, la cui positiva soluzione è motivo di grande orgoglio e soddisfazione. Lo rende noto l’amministratore delegato di New Fdm, Danilo Radenza, alla guida di Crai Sicilia, al termine di una trattativa che ha portato la famiglia Radenza a salvaguardare 216 posti di lavoro con l’acquisizione di ben 14 punti vendita ad insegna Simply. “Il gruppo Crai attraverso tale operazione - afferma Danilo Radenza - rafforza la sua presenza in Sicilia. In soli in 3 anni ha infatti raddoppiato la sua quota di mercato soprattutto nella Sicilia orientale, confermando un trend di crescita decisamente controtendenza rispetto all’attuale crisi di mercato e confermandosi tra le realtà imprenditoriali siciliane più effervescenti ed importanti. Salvaguardare posti di lavoro che rischiavano di saltare senza alcuna prospettiva concreta ed allo stesso tempo continuare a fare impresa sul territorio così come la intendiamo assieme alla mia famiglia, vale a dire impresa ad alto valore sociale, ci riempie di orgoglio ed allo stesso ci carica di una grandissima responsabilità che diviene tuttavia meno gravosa nella misura in cui i siciliani tutti, ogni giorno, ci confermano la loro fiducia scegliendoci sempre più numerosi. Li dove grandi colossi multinazionali falliscono, realtà come Crai Sicilia - conclude Radenza – riescono a far bene e questo a dimostrazione del fatto che per sviluppare una impresa che sia vincente, oltre ai grandi sacrifici, occorre ancora tanta umanità e amore per la propria terra. Noi ce lo mettiamo tutto questo amore e considerato i risultati non possiamo fare altro che dichiararci soddisfatti.

A tal proposito si ringrazia il direttore generale del Gruppo Arena, Giovanni Arena, per la preziosa e fattiva collaborazione offerta nella soluzione di questa vertenza. La buona riuscita di ogni intrapresa imprenditoriale è possibile solo attraverso la preziosa collaborazione di tutte le risorse umane che a vario titolo e vari livelli ogni giorno si impegnano per riuscire nell’obiettivo. A loro va il nostro ringraziamento e ai nuovi futuri collaboratori che stanno entrando a far parte della grande famiglia Crai va un in bocca al lupo per questa nuova sfida che affronteremo tutti insieme”.

(Nella foto Danilo Radenza)