La tragedia a Vittoria è doppia, è morto anche Simone nel giorno dei funerali di Alessio

Nel giorno dei funerali di Alessio, se n'è andato per sempre anche il cuginetto Simone. E' morto stamane all'ospedale di Messina. E' rimasto per due giorni in agonia ed il suo cuore si è fermato a mezzogiorno. Era stato ricoverato nella notte tra giovedì e venerdì in terapia intensiva pediatrica dove era arrivato in elisoccorso da Vittoria. Le gambe già tranciate dall’impatto col Suv che ha travolto lui ed il cugino Alessio, morto poco dopo, erano state ricucite già all’ospedale del ragusano. Simone era in coma farmacologico e combatteva con una febbre alta e con un assestamento emodinamico, di circolazione e pressione, dopo l’amputazione che presentava varie complessità.

Dolore e rabbia invece questa mattina a Vittoria, dove sono stati celebrati i funerali di Alessio, 11 anni, il ragazzino travolto e ucciso giovedì da un suv fuori controllo, guidato da Rosario Greco, ubriaco e sottol'effetto della cocaina. Gremita all'inverosimile la basilica di San Giovanni Battista, di Vittoria dove il vescovo di Ragusa, Carmelo Cuttitta, ha officiato il rito funebre. Parenti, amici e i compagni di scuola dell'istituto comprensivo "Portella della Ginestra" hanno partecipato alle esequie. Una folla si è stretta stretta al dolore della mamma e del papà di Alessio, vittima di una tragedia assurda. Un cuore di fiori bianchi da parte della sorellina Azzurra.

Il prelato nell'omelia ha detto: ""Oggi Alessio e' con noi - ha detto il Vescovo- e lo sarà sempre. Il suo sacrificio non resti vano".