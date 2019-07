Detenuto di Siracusa fugge dal carcere: si tuffa in mare ma lo catturano

Dopo essere evaso dal carcere assieme ad un'altra persona, ha tentato di sfuggire alla cattura gettandosi in mare a nuoto. Sono stati arrestati dalla polizia penitenziaria e dai carabinieri della Compagnia di Barcellona due detenuti evasi ieri dalla casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, vicino a Messina. Il primo evaso, Angelo Castronovo, 20enne di Palermo, è stato bloccato e catturato vicino alla casa circondariale, da un agente della Penitenziaria libero dal servizio che lo ha riconosciuto, rincorso e bloccato. Dopo essere stato catturato e interrogato, l'uomo ha fornito indicazioni sulla possibile posizione del secondo evaso, Emanuele Gallaro (nella foto), 23enne di Siracusa, indicando la zona del mare di Barcellona. Quest'ultimo è stato poi individuato dalle forze dell'ordine sulla spiaggia di Calderà e, quando gli è stato intimato di fermarsi, il 23enne si è tuffato in mare. Dopo aver allertato la Capitaneria di Porto di Milazzo, gli agenti hanno attivato un servizio di vigilanza e presidio lungo la spiaggia e dopo qualche ora di ricerca l'uomo è stato avvistato in acqua, tra Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo, raggiunto dalla motovedetta della Capitaneria di Porto di Milazzo e arrestato.

"A Barcellona cresce sempre di più il numero delle evasioni. Bisogna rimuovere, subito il vertice responsabile della sicurezza locale e ,sostituire quelle sbarre delle finestre di pochi centimetri e piatte,a quanto pare, facilmente smuovibili", dice Mimmo Mastrulli del coordinamento sindacale penitenziario.