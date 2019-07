Paolo Borrometi: "E' il momento di liberare Vittoria dai mafiosi"

"Spero che questa immane tragedia possa far comprendere ai cittadini che non si deve mai piegare la testa. Adesso è il momento di liberare Vittoria, di non dare scampo ai delinquenti, che abbiano i colletti bianchi o il sangue delle famiglie di mafia, poco importa. A noi giornalisti il compito di continuare a denunciare le malefatte dei vostri carnefici e non dargli scampo. I responsabili devono pagare, la Giustizia deve essere inflessibile. Devono pagare fino all'ultimo, anche se sono rampolli di famiglie mafiose. Chi guidava ed è scappato come Saro Greco, chi era in quella macchina ed è scappato come Angelo Ventura (detto u checco), Alfredo Sortino e Rosario Fiore. Solo così potremo ricordare i piccoli". Lo scrive il giornalista antimafia Paolo Borrometi.