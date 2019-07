Modica, rintracciato dai carabinieri il giovane di Scicli scomparso giovedì

I Carabinieri di Modica, nella mattinata di oggi, a seguito dei predisposti servizi, hanno rintracciato il giovane di Scicli, Giuseppe Cannata di 25 anni, del quale non si avevano notizie da giovedì scorso. Cannata è stato riconosciuto dai militari operanti a Modica al terminal autolinee del piazzale Falcone Borsellino su un autobus diretto a Catania. Lo studente, trovato in buona salute, è stato accompagnato negli uffici del Comando Compagnia di Modica: ai militari ha spiegato i motivi del suo gesto, riguardanti la propria sfera personale. I familiari hanno potuto riabbracciare il giovane negli uffici della Compagnia.

La Prefettura di Catania aveva diramato il piano di ricerche a seguito della denuncia alla Questura etnea presentata giovedì scorso dai genitori perché il figlio, studente universitario fuori sede dimorante a Catania, non aveva più dato sue notizie e risultava irreperibile.