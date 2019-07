Acqua col contagocce a Catania, il sindaco sollecita i vertici della Sidra

"Il sindaco Salvo Pogliese, nel fine settimana, si è a lungo confrontato coi vertici gestionali e manageriali della Sidra, l'azienda partecipata comunale che gestisce il servizio idrico in larga parte della Città, per una verifica approfondita delle ragioni dei disservizi che stanno riguardando molte utenze e sollecitare soluzioni il più possibile rapide". Lo afferma una nota del Comune di Catania. "La causa della carenza idrica è da attribuire a ripetuti guasti tecnici alle elettropompe di sollevamento, originati da continui distacchi di energia elettrica operati dal gestore della rete, che determinano di conseguenza fenomeni temporanei di mancanza acqua, in diverse zone della città", prosegue la nota. Il sindaco ha preso atto "delle ragioni tecniche dei guasti nel funzionamento del sistema di distribuzione dell'acqua, a cui si sta ponendo immediato riparo, tenuto conto che alcuni pezzi di ricambio sono in arrivo da altre sedi fuori dalla Sicilia".