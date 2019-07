Lo schianto ad Alcamo mentre posta video: domani i funerali del 13 enne

Omicidio stradale è l’ipotesi di reato avanzata dalla Procura di Palermo a carico di Fabio Provenzano, 34 anni di Partinico, alla guida dell’auto che si è ribaltata venerdì scorso poco prima della mezzanotte sulla A-29 all’altezza dello svincolo di Alcamo est.

Nell'incidente è morto il figlio tredicenne Francesco, mentre lotta tra la vita e la morte il figlio più piccolo Antonino di 9 anni Anche Provenzano è in gravi condizioni al trauma center di Villa Sofia, è sempre in prognosi riservata anche se non pare essere in pericolo di vita nonostante le numerose lesioni riportate.

La salma di Francesco questa mattina è stata restituita alla madre, la donna era separata da Fabio Provenzano. Domani verranno celebrati a Partinico i funerali di Francesco.