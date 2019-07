Catania, eseguiti in un giorno 9 ordini di carcerazione - FOTO

La polizia di Catania ha eseguito una raffica di ordinanze cautelari, affidate agli agenti della squadra mobile. Si tratta di Mamadou Kane, 41 anni, pregiudicato, destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso in data 8 luglio 2019 dalla Procura Generale della Repubblica presso il la Corte di Appello di Catania – Ufficio Esecuzioni Penali – dovendo espiare la pena di 2 anni, 8 mesi e 16 giorni di reclusione per il reato di ricettazione.

Giuseppe Corra, 58 anni, pregiudicato, destinatario di Ordine di Esecuzione per la carcerazione, emesso in data 9 luglio 2019, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Catania – Ufficio Esecuzioni Penali – dovendo espiare la pena di 6 anni reclusione per il reato di riciclaggio di denaro e beni riconducibili all’associazione mafiosa Santapaola – Ercolano.

Per fatti legati alla droga sono stati arrestati: Cosimo Parisi, 48 anni, Vito Paladino di 43, Sebastiano Pagano, 31 anni e Concetto Contarini, anche lui di 31. I quattro sono destinataridi ordine di Esecuzione per la Carcerazione, emesso in data 11 luglio 2019, dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania in quanto condannati, Parisi alla pena di 3 anni, Paladino 6 anni e 8 mesi, Pagano, 6 anni e 8 mesi e Contarini a 10 anni, responsabili in concorso, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e spaccio delle medesime.

La polizia ha pure arrestato Michele Musumeci, 43 anni, deve scontare 4 anni per droga; Filippo Mazzocca, di 25, fine pena 2024 Infine Ernesto Gabriele Fuselli, 20 anni, che deve espiare la pena di un anno, 5 mesi e 19 giorni di reclusione per reati in materia di sostanze stupefacenti.