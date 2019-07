Partinico, l'addio a Francesco: il papà e il fratellino sono sempre gravi

Sono sempre ricoverati in condizioni gravissime nell'ospedale Villa Sofia a Palermo Fabio Provenzano, 34 anni, e il figlio Antonino, 9 anni, coinvolti nell'incidente d'auto autonomo, sabato scorso, sull'autostrada Palermo-Mazara del Vallo. Per tutti e due la prognosi è riservata. Le condizioni del bambino ricoverato nel reparto di Neurorianimazione sono più critiche. Il padre è ricoverato al Trauma Center. Nell'incidente è morto l'altro figlio di Provenzano, Francesco di 13 anni. E proprio questa mattina a Partinico sono stati celebrati i funerali di Francesco.

Striscioni, cori e pianti per l’addio al tredicenne poco prima del rito funebre celebrato nella chiesa di Maria Santissima degli Agonizzanti di Partinico.

In prima fila la mamma della vittima, gli altri due figli, gli zii e i nonni inconsolabili. A precedere il feretro numerosi bimbi con le bici, seguiti poi da altri bambini tutti coetanei di Francesco con striscioni in mano in cui promettono di non dimenticare mai il loro amico. Presente anche una rappresentanza delle forze dell’ordine e delle istituzioni in generale.

A celebrare la messa i parroci Giuseppe Vasi e Giacomo Capizzi che hanno letto il messaggio del vescovo di Monreale, assente perchè si trova in una missione in terra africana già da qualche giorno. Sulla bara bianca un mazzo di rose con su scritto “La mamma”. Appena fuori la chiesa la gente si è disposta in cerchio e nel sottofondo di una canzone neomelodica sono volati in cielo palloncini bianchi e azzurri. Finale coi fuochi d'artificio.