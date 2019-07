Avola, Tardonato: "Disdicevole l'attacco del sindaco al dirigente del Commissariato"

“Solidarietà al dirigente del Commissariato di polizia di Avola Fabio Aurilio per il reiterato attacco del sindaco Cannata nei riguardi del poliziotto." E’ stato il consigliere comunale di minoranza, agente della polizia di Stato al Commissariato di Noto, Francesco Tardonato, l’unico dei 24 componenti del consiglio comunale di Avola ad esprimere solidarietà a Fabio Aurilio. Il dirigente della polizia è stato preso di mira dal primo cittadino che ha rilasciato un'intervista al quotidiano 'La Sicilia'. Cannata, accusa il dirigente del Commissariato di Avola di una sorta di persecuzione personale e verso l’amministrazione. Allo stesso modo accusò il dirigente della Ps di Avola alla vigilia della chiusura della campagna elettore delle elezioni europee del 26 maggio scorso nel comizio di chiusura sul palco di piazza Umberto I dicendo pubblicamente di aver scritto “ fesserie” sull’indagine a suo carico riguardo il progetto e i lavori di realizzazione di riqualificazione del borgo di Mare vecchio. Dicendosi di nuovo stranito sull’insediamento( dallo scorso 14 maggio della commissione prefettizia antimafia al Comune, nominata per accertare eventuali infiltrazioni o collegamenti al Comune di organizzazioni mafiose. La solidarietà al dirigente del Commissariato di polizia del consigliere comunale Tardonato esce invece dal mutismo che si denota tra le forze politiche, sindacali e sociali della città. “ Da consigliere comunale ‘’anziano’’da cinque consiliature, prima ancora che agente della polizia di Stato,- dice Tardonato- sono sempre convinto che chiunque abbia l’onore di ricevere il mandato popolare per rappresentare i cittadini, a qualunque livello, abbia anche il dovere, prima civico e poi morale di mostrare rispetto verso tutte le istituzioni, specialmente quando le istituzioni, tutte, ti mettono alla prova.” Per questo motivo, aggiunge Tardonato, “ questo che ritengo disdicevole e istituzionalmente volgare il reiterato attacco del sindaco Cannata nei confronti del dottor Fabio Aurilio, colpevole solo di aver fatto il proprio dovere di inquirente e di uomo delle istituzioni.” Ampia solidarietà, dunque, - conclude l’intervento il consigliere Tardonato- da parte mia e di tutto il gruppo politico nei confronti del dottor Aurilio e di tutti gli agenti del commissariato di Avola che quotidianamente lavorano seriamente per garantire sicurezza in città e il rispetto della legalità nel Comune di Avola.”

Antonio Dell'Albani

(nella foto il consigliere comunale Francesco Tardonato)