Sottosegretario all'Interno a Cosenza: "Via libera all'abbattimento delle case abusive"

Oggi diamo un segnale chiaro e iniziamo ad abbattere case abusive, così facendo dimostriamo che in Calabria i commissariamenti funzionano. Inoltre, diamo un messaggio chiaro ai cittadini, se vuoi avviare un cantiere abusivo, noi ci siamo, controlliamo e la casa ve la buttiamo a terra". È quanto dichiarato dal sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia, in Prefettura a Cosenza per firmare l'atto d'intesa che avvia le attività di intervento in materia di demolizione di opere abusive da parte degli Enti nel territorio del Comune di Cassano allo Ionio.

Il protocollo è stato sottoscritto da Sibilia, dal prefetto di Cosenza Paola Galeone, da un delegato della Regione Calabria e dai componenti della Commissione straordinaria al Comune di Cassano allo Ionio. Al momento sono 52 gli edifici abusivi individuati, per i quali si provvederà a verificare l'iter burocratico per poi avviare la demolizione.