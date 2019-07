Furti in appartamento, tredici arresti in 6 regioni

Tredici persone arrestate per furti in abitazione e 27 denunciate per lo stesso reato, 29 denunciate per ricettazione: è il risultato di una giornata dedicata alla lotta dei furti in appartamento decisa dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale della Polizia Criminale. Per quello che è stato definito un 'Action Day' - informa una nota - sono state invitate le Autorità Provinciali di Pubblica Sicurezza per esaminare in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica "le misure da intraprendere in chiave preventiva e repressiva". In particolare, in Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Puglia e Sicilia, le Forze di polizia e le polizie locali hanno "operato sinergicamente realizzando servizi mirati a prevenire e a contrastare in maniera strutturata i furti in abitazione, particolarmente frequenti nella stagione estiva". Sono state intraprese, a livello locale, iniziative informative e di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini anche attraverso la distribuzione, presso centri di aggregazione, di opuscoli e vademecum con suggerimenti sulle precauzioni da adottare, in via di autotutela, per prevenire i delitti in parola o per minimizzarne i danni. Al servizio hanno preso parte, in totale, 4.772 operatori della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e delle Polizie locali.