Il Trapani avvia la campagna abbonamenti e acquista il bomber Luperini

Sarà presentata venerdì 19 luglio a partire dalle 16.30 presso lo Store/biglietteria del Trapani Calcio (via Sicilia – Stadio Provinciale di Trapani) la campagna abbonamenti per la stagione sportiva 2019 – 2020 in Serie B.

All’evento, aperto al pubblico, prenderanno parte i vertici della Società granata ed i calciatori.

Sarà l’occasione non solo per conoscere date, prezzi e modalità di sottoscrizione degli abbonamenti, ma anche per incontrare e conoscere i calciatori granata che dal 20 luglio partiranno per il Trentino per la preparazione pre – campionato. La campagna abbonamenti prenderà il via lunedì 22 luglio, con la prima fase della prelazione per i vecchi abbonati.

La società granata comunica l’ingaggio di Gregorio Luperini, che ha sottoscritto con la Società granata un contratto biennale.

Pisano, classe 1994, centrocampista, Luperini cresce nel settore giovanile toscano per approdare alla Sampdoria. L’esordio tra i professionisti nel Pontedera, in cui milita per due stagioni in C (2013/14 e 2014/15). Poi il passaggio alla Juventus che lo cede in prestito alla Pro Vercelli (due presenze in Serie B) e il ritorno, sempre in prestito, al Pontedera. Per tre stagioni (2016/17, 2017/18, 2018/19) milita nella Pistoiese in Serie C, totalizzando in tutto 95 presenze e realizzando 16 gol.