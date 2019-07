Picchiano il fidanzato e le subisce molestie: tre arresti ad Adrano

Tre giovani, due di 24 anni e uno di 21, sono stati fermati dalla polizia ad Adrano per violenza sessuale di gruppo. La notte dello scorso 13 luglio avrebbero bloccato, con un'auto e ciclomotori, una coppia di fidanzati facendo apprezzamenti volgari a sfondo sessuale alla ragazza. Il fidanzato ha reagito mentre lei subiva molestie ed è stato aggredito e picchiato. Ma la sua reazione è servita a spaventare il gruppo che è fuggito. I due fidanzati hanno cercato riparo e chiamato la sala operativa del commissariato di polizia. Le indagini hanno permesso l'identificazione dei tre che sono stati fermati e condotti in carcere. La Procura di Catania ha chiesto la convalida del provvedimento e il Gip, dopo l'interrogatorio di garanzia, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per uno di loro e disposto gli arresti domiciliari per gli altri due.