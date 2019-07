Rosolini, preso con marijuana e hashish: preso e rimesso in libertà

I carabinieri della Stazione Rosolini, hanno tratto in arresto in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente C.Z., 24 anni, Nell’ambito della quotidiana attività info - investigativa sul territorio, i Carabinieri avevano infatti acquisito elementi tali da far ritenere che il predetto potesse detenere e spacciare droga. Pertanto hanno proceduto a perquisizione personale e domiciliare al termine della quale i Carabinieri hanno rinvenuto nella disponibilità del giovane 250 grammi di hashish e 100 di marijuana, suddivisa in dosi e panetti, nonché materiale per il taglio ed il confezionamento delle dosi di stupefacente. Al termine di tale atto il giovane è stato dichiarato in stato di arresto e, al termine delle formalità di rito, accompagnato presso la propria abitazione, in regime di arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Successivamente, a seguito del rito per direttissima presso il Palazzo di Giustizia di Siracusa, al giovane è stato convalidato l’arresto e subito dopo rimesso in libertà.