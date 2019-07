Cinema, Ferlito torna in Sicilia per girare 'Re minore": si gira pure all'Etna

Si intitola "Re minore" il nuovo film del regista Giuseppe Ferlito, da 25 anni fondatore e animatore della scuola di cinema "Immagina" di Firenze, già autore di numerosi lavori tra corti e lungometraggi. "Re minore" è la storia di un musicista sperimentale siciliano che vive al nord e che torna nella terra natia per reinventare il proprio talento. Negli intenti del regista le riprese vorranno omaggiare i luoghi del suo cuore: dalla natia Burgio a Sciacca, da Caltabellotta all'Etna. "È un film sull'amore del protagonista per la musica, ma in realtà quella che voglio rappresentare è una metafora delle varie anime della Sicilia", dice Ferlito, che nella sua carriera ha diretto attori del calibro di Roberto Farnesi e Monica Guerritore (in "Femmina" del 1998) Remo Girone e Ricky Tognazzi ("Infernet", del 2016). "Volevo girare questo film da 25 anni, sono felice che sia arrivato questo momento", aggiunge Ferlito. Protagonisti saranno Gaetano Aronica e Letizia Toni. Del cast faranno parte diversi attori amatoriali impegnati nel teatro amatoriale di Burgio e del circondario. Debutto per Gabriele Ferrantelli e per i bambini Francesco Catalanotto e Manuela Bonaccorsi.