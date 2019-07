Siracusa, operaio sessantenne in carcere: deve scontare nove anni

I Carabinieri della Stazione di Ortigia, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia, hanno arrestato Angelo Tagliata Angelo, 60 anni, siracusano operaio e pregiudicato. Lo stesso, infatti, dovrà scontare una pena di 9 anni di reclusione in carcere poiché ritenuto responsabile di reati contro la pubblica amministrazione e in materia di sostanze stupefacenti.

L’arrestato, accompagnato presso i locali della Compagnia Carabinieri di Siracusa per le formalità di rito, è stato poi condotto presso la Casa Circondariale di “Cavadonna”, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.