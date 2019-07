Mondiali di scherma, nella sesta giornata nessun azzurro sale sul podio

La sesta giornata di gara ai Campionati del Mondo Budapest 2019 è avara di medaglie per l'Italia. La conclusione del programma individuale con le gare di fioretto maschile e sciabola femminile non permette all'Italia di muovere il medagliere che rimane a quota quattro medaglie di bronzo. Il migliore degli azzurri in questo sabato ungherese è Andrea Cassarà che sfiora il podio nella gara di fioretto maschile. Il 35enne bresciano si ferma ai quarti di finale contro il campione del Mondo 2017, il russo Dmitry Zherebchenko con il punteggio di 15-6. Nel turno precedente, Cassarà aveva vinto per 15-10 il derby con Daniele Garozzo. "Quando si perde da avversari che meritano non c'è da rammaricarsi - le parole di Cassarà - Purtroppo ho un problema al tendine d'achille destro che mi ha un po' condizionato, ma non cerco scuse. E' andata cosi, ma guardo il bicchiere mezzo pieno: a 35 anni sono ancora tra i primi al Mondo e recupero punti importanti verso Tokyo2020". Si è fermato invece nel turno dei 32 Giorgio Avola. Stop nel primo assalto di giornata per Alessio Foconi. L'iridato 2018 è stato sconfitto 15-9 dal britannico Marcus Mepstead. La seconda gara di giornata è stata quella di sciabola femminile, nella quale è stata Rossella Gregorio la migliore delle azzurre. La sciabolatrice salernitana si è fermata nel turno delle 16 contro la beniamina di casa, Anna Marton col punteggio di 15-8, mentre si erano fermate nel turno delle 32 sia Irene Vecchi che Martina Criscio. Domani la giornata sarà interamente dedicata alle gare a squadre. In palio anche punti preziosi per il ranking internazionale che, il prossimo 31 marzo 2020, determinerà l'assegnazione dei pass olimpici. Si inizierà con le gare a squadre di spada femminile e di sciabola maschile. In entrambe le gare l'Italia è approdata ai quarti di finale. Alle 10.00, a salire in pedana per affrontare gli Stati Uniti, campionesse del Mondo 2018, saranno le azzurre di spada femminile. Mara Navarria, Rossella Fiamingo, Federica Isola ed Alice Clerici, hanno ottenuto il pass per i quarti di finale dopo aver affrontato questo sabato i primi due turni ad eliminazione diretta. Nella sciabola maschile, l'Italia approda ai quarti nella gara a squadre. Il quartetto azzurro composto da Luca Curatoli, reduce dal bronzo individuale, Gigi Samele, Enrico Berrè ed Aldo Montano, domani, alle ore 11.00, ai quarti di finale, sfiderà la Georgia. Scatteranno domani anche le gare a squadre di fioretto femminile e spada maschile, che vedranno svolgersi i primi due turni del tabellone ad eliminazione diretta. Nel fioretto femminile, la squadra azzurra composta dalle due medaglie di bronzo individuali Elisa Di Francisca ed Arianna Errigo e da Alice Volpi e Francesca Palumbo, sarà chiamata all'esordio, alle 8.30, nel turno dei 32 contro la Romania. Alle 13.10 salirà in pedana invece la Nazionale di spada maschile composta da Andrea Santarelli, reduce dal bronzo individuale, e da Marco Fichera, Enrico Garozzo e Gabriele Cimini. Nel turno dei 32 gli azzurri affronteranno la vincente del match tra Uzbekistan e Sud Africa.