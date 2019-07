Modica sotto choc: ragazza di 18 anni uccisa da un infarto

La città di Modica è sotto choc dopo avere appreso la notizia che una ragazza di 18 anni è stata uccisa da un infarto. Si tratta di Anna Maria Linguanti, 'Anna ' per i suoi amici. La giovane ha accusato un malore ed è stata portata al Pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Modica. Nulla da fare per i medici del reparto di prima emergenza del nosocomio, perchè il cuore di Anna si era già fermato. La diciottenne è deceduta per un aneurisma. Secondo quanto si è appreso, Anna Maria Linguanti non aveva mai avuto problemi l cuore.