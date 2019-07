Scambi giovanili Lions, studenti stranieri ospiti del Club a Modica

Conoscere altre culture e favorire la comprensione fra i popoli è tra gli scopi del Lions Clubs International che ogni anno organizza gli scambi giovanili internazionali basati in parte sull’ospitalità di famiglie ospitanti locali e sul campo “Trinacria” con un tour della Sicilia che si concluderà sabato 20 luglio ad Agrigento. Il Lions Club di Modica ha ospitato per una settimana tre giovani studenti tra i 16 ed i 20 anni provenienti da tre nazioni: Nicole dalla Slovacchia, Annika dalla Finlandia e Sabina da Taiwan. Nel corso di una cerimonia il presidente del Lions Club di Modica Marisa Giunta ha consegnato a Nicole, Annika e Sabina i guidoncini del club a ricordo dell’ospitalità a Modica. Durante la permanenza le tre ragazze straniere hanno seguito una dimostrazione della preparazione della cioccolata all’Antica Dolceria Bonajuto e visitato il patrimonio monumentale della città, oltre a scoprire le spiagge di Ispica e Modica. In Sicilia i Lions stanno ospitando oltre 80 ragazzi provenienti da 37 nazioni fra cui una delegazione di ragazzi disabili.