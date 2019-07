Siracusa, gli aggravano l'ordinanza e finisce agli arresti domiciliari

I carabinieri della Stazione di Siracusa Ortigia, in esecuzione del provvedimento di aggravamento misura cautelare emesso dal Tribunale di Siracusa, hanno arrestato il siracusano Simone Diana, 22 anni, disoccupato e pregiudicato. Lo stesso, infatti, dovrà espiare la misura cautelare degli arresti domiciliari in alternativa della meno afflittiva dell’obbligo di firma, cui era già sottoposto per reati precedentemente commessi, a causa delle reiterate violazioni alle prescrizioni previste dall’obbligo di firma. L’arrestato, accompagnato presso i locali della Stazione Carabinieri per le formalità di rito, è stato poi condotto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari così come disposto dalla stessa Autorità Giudiziaria.