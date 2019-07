Milano, Formigoni esce dal carcere e va ai domiciliari

Esce dal carcere e va ai domiciliari Roberto Formigoni, l'ex governatore della Lombardia finito in cella a febbraio dopo la condanna definitiva a 5 anni e 10 mesi per corruzione nel caso Maugeri. 'Ha riletto la sua vicenda comprendendone gli sbagli' e per lui, anche se volesse, 'non c'è più spazio per collaborare', scrive il tribunale di sorveglianza di Milano nel provvedimento. La prima sezione della Corte d'appello di Palermo, intanto, ha assolto l'ex ministro Dc Calogero Mannino dall'accusa di minaccia a Corpo politico dello Stato nel processo stralcio sulla trattativa Stato-mafia. Era stato assolto anche in primo grado, l'accusa ne aveva chiesto la condanna a 9 anni.