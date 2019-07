Noto, non passò gli alimenti alla famiglia e maltrattamenti: arrestato

I carabinieri della Stazione di Noto, impiegati nell’ambito del quotidiano servizio di controllo del territorio, hanno tratto in arresto, in ottemperanza ad ordinanza emessa dal Tribunale di Brescia, Paolo Leone, 49 anni, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia. L’uomo deve scontare la pena detentiva di 4 anni e 3 mesi di reclusione per i reati di violazione degli obblighi di assistenza familiare e maltrattamenti in famiglia commessi nel bresciano tra il 2008 ed il 2009.

Condotto in caserma, l’uomo è stato tratto in arresto e, espletate le formalità di rito, associato presso la Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.