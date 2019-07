Modica, "Fuori rotta sup race": prima regata ufficiale a Maganuco

Il SUP farà la sua apparizione ufficiale in una regata promozionale che si svolgerà per la prima volta nel Sud della Sicilia, organizzata dalla Associazione FUORI ROTTA, presieduta da Nino Agosta.

Domenica 28 luglio dalle 9 alle 14 sarà possibile prendere parte alla regata che si svolgerà nella zona di mare antistante la spiaggia di Maganuco.

La Società sportiva FUORI ROTTA, con l’intento di sviluppare la pratica del SUP ha voluto dare il crisma della ufficialità a questa iniziativa denominata “FUORI ROTTA SUP RACE” ponendola sotto l’egida della Federazione del Coni FISWakeboard che regola le attività dei praticanti il SUP, disciplina, tra l’altro, di interesse per le prossime Olimpiadi. Per gli appassionati, non pochi sulle spiagge della provincia iblea, sarà possibile effettuare gratuitamente delle prove in mare, assistiti da validi isruttori, a partire dalle ore 9 del mattino di Sabato 27 Luglio.

Lo Stand Up Paddle di cui SUP è l’acronimo, è una variante del surf in cui, come lo stesso nome dice, si sta in piedi su una tavola (simile a quella del surf ma con maggior volume per sostenere il peso dell'atleta), utilizzando una pagaia apposita per la propulsione. La pratica del SUP, diffusa ormai su tutte le spiagge del Mondo, è piacevole e facile da praticare anche su laghi e fiumi.

Sicuramente saranno in molti ad appassionarsi osservando la regata che prevede due percorsi:uno breve, immediatamente antistante la spiaggia di Maganuco, riservato ai praticanti a livello amatoriale ed un altro più impegnativo di lunghezza pari a circa 10 Km che andrà dalla spiaggia di Maganuco a Marina di Modica e ritorno, riservato agli esperti.

La “FUORI ROTTA SUP RACE” di Maganuco è una delle prime regate ufficiali che si svolgono in Sicilia preceduta da due che si sono svolte a Palermo e una a Siracusa. Hanno già annunciato la loro partecipazione atleti provenienti da Palermo, Catania e Siracusa. Hanno fatto da valido supporto organizzativo all’iniziativa patrocinata dal Comune di Modica, il Circolo Lakkios di Siracusa, affiliato alla FISWakeboard, la Sezione di Pozzallo della Lega Navale Italiana, il Circolo “Al Velico” di Maganuco, “Decathlon” di Ragusa e “Oasi Beach Club” di Maganuco. Sponsor tecnici saranno “Marco Sortino Service” di Ragusa ed il “Villaggio Puccia” di Marina di Modica.