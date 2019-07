Comiso, il futuro dell'aeroporto: un incontro tra i soci sul destino dello scalo

Alla presenza di buona parte degli amministratori delle società di gestione degli aeroporti di Catania e di Comiso, si è tenuto un vertice per tracciare la rotta verso la realizzazione della rete aeroportuale della Sicilia orientale che diventa sempre più concreta.

“Un primo incontro a cui ne seguiranno altri – ha dichiarato il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari. Bisogna andare avanti e arrivare alla costituzione di una rete aeroportuale tra Catania e Comiso come auspicata anche dal governo regionale, e permettere così al nostro scalo di spiccare finalmente il volo. SAC ha mostrato buone intenzioni e io, che rappresento la proprietà dell'aeroporto, non posso che essere soddisfatta di quanto avviato nella riunione di oggi. Sono fiduciosa e penso che si sia imboccata una strada realmente percorribile".

Soddisfatto anche il presidente di SAC, Sandro Gambuzza. “Un passo avanti significativo, compiuto nella stessa direzione dai soci e congiuntamente dai CdA di SAC e SOACO, con l’obiettivo unitario e condiviso di recuperare il tempo perduto e che ci induce ad impegnarci tutti anche in piena estate – ha detto. Quanto si sta portando avanti, del resto, coincide con quanto indicato dai soci all’atto dell’approvazione, all’unanimità, del bilancio di esercizio di SOACO e con le linee programmatiche del presidente Musumeci. Si lavorerà sulla promozione delle nuove tratte anche legate alla continuità territoriale ed alla costituzione della rete aeroportuale della Sicilia orientale, per la quale si sta già approntando un piano industriale”.