Un pensionato di 70 anni, N.B., è morto in spiaggia oggi a Marina di Ragusa. Colto da malore, ancor prima di entrare in acqua, si è accasciato al suolo mentre si trovava nell'arenile. Nonostante gli immediati soccorsi e l'arrivo dell'autoambulanza del 118, non ce l'ha fatta. Probabilmente un infarto gli è stato fatale.